Os habituais concertos da Porta-Jazz estão de regresso a partir de 8 de Julho. Deixam a sala da associação e passam para o seu exterior, no quintal, à sombra de um abacateiro, de forma a garantir todas as normas aconselhadas pelas autoridades de saúde nesta nova realidade.

O novo palco, baptizado de Quintal Porta-Jazz, vai receber oito actuações até 9 de Agosto. As quatro primeiras bandas chegam do Porto, sempre às 19.00. A 8 de Julho toca o projecto "Aparición", de Demian Cabaud, no dia 12 é a vez do trio Trocado/Tavares/Constanzo, a 19 ouve-se o Esmae Jazz Ensemble e no dia 26 actua o Eurico Costa Trio.

Na noite de 15 de Julho, o espaço apresenta dois concertos da segunda edição do Festival Robalo, da editora com o mesmo nome, a partir das 21.00: o projecto Kiri e Samuel Blaser/Marc Ducret. Nos dois primeiros domingos de Agosto, o quintal recebe uma extensão de outro festival. O Jazz 2020, organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian em substituição do seu habitual Jazz em Agosto, traz o trio Toscano/Pinheiro/Mira/Ferrandini no dia 2 e o André Rosinha Trio no dia 9, ambos às 19.00.

A lotação do espaço é limitada e as reservas para qualquer um dos concertos devem ser feitas online.