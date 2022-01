Associação Vegetariana Portuguesa lança aplicação com dicas e receitas

A Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) transformou o VeggieKit, um guia de bolso lançado em 2019, numa aplicação gratuita, que inclui desde dicas de transição até receitas completas, com alimentos frescos, saudáveis e fáceis de confeccionar. O objectivo é promover a alimentação vegetariana de uma forma fácil e até divertida.

Além de conselhos de nutricionistas e vídeos curtos com dicas para uma transição gradual, a VeggieKit agrega mais de 150 receitas com sugestões de pratos para todas as refeições, desde o pequeno-almoço às sobremesas, como brownies de batata doce, bolo de limão e trufas com leite condensado de coco. Por agora, a app ainda só está disponível para sistemas Android, mas não se preocupe: é possível encontrar todos os conteúdos online, no site do tal guia de bolso.

Aproveitando o facto de Janeiro ser o mês dos desafios vegetarianos, como o internacional Veganuary, a AVP também lança o seu e convida todos os utilizadores a experimentar uma alimentação vegetariana durante uma quinzena. Para isso, inclui acompanhamento e apoio gratuito de nutricionistas. Segundo a associação, mais de 15 mil pessoas já completaram o desafio.

Em Portugal, a Aliança Animal também promove, todos os anos, o Desafio Vegetariano, com um mês de refeições sem produtos de origem animal. As receitas propostas são adaptações de pratos tradicionais portugueses. Ao longo do mês de Janeiro, quem aceitar o repto receberá “e-mails informativos, receitas fáceis e saborosas, acesso a um grupo privado e informação profissional dada por uma equipa de nutrição”.

