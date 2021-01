Astérix regressa em 2021 com um novo álbum

A cada dois anos sai um novo álbum: 2021 é ano “sim”. Com publicação simultânea em vários países, inclusive Portugal, a nova aventura de Astérix e Obélix chegará a 21 de Outubro. O maior sucesso mundial da edição, com mais de 385 milhões de álbuns vendidos em 111 línguas e dialectos, vai assim passar a contar com um 39.º volume, que mais uma vez se anuncia rico em peripécias.

Depois de Astérix entre os Pictos em 2013, O Papiro de César em 2015, Astérix e a Transitálica em 2017 e A Filha de Vercingétorix em 2019, Jean-Yves Ferri (argumento) e Didier Conrad (desenhos) estão já a dar os últimos retoques ao seu 5.º álbum em conjunto, dando assim continuidade à série criada há mais de 60 anos pelos saudosos René Goscinny e Albert Uderzo.

Onde se vai passar esta próxima aventura? É a pergunta para a qual todos esperam uma resposta. Mas, para já, apenas se sabe que será num local “muito longe” da aldeia gaulesa. Pelo menos é o que dá a entender a primeira prancha divulgada, que começa com Astérix e Obélix a defrontarem-se num jogo de xadrez gaulês, antes do druida Panoramix passar momentaneamente pelas brasas e gritar o que se supõe que seja o nome do local para onde os protagonistas terão de ir. A palavra está, contudo, censurada sob a etiqueta de “confidencial”, para evitar que se descubra o que vai acontecer.

“Sim, Astérix! É só o tempo de preparar a poção e partimos o quanto antes. A viagem é muito longa! Espero que cheguemos a tempo”, diz Panoramix na última vinheta, quando os três já estão a caminho.

