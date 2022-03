Até pode ser M.Ou.Co, mas paladar não lhe falta

Deu que falar mal abriu as portas à cidade no final do ano passado. O M.Ou.Co posicionava-se, então, como um projecto arrojado na Invicta, uma mistura de vários interesses, que daria origem ao acrónimo com o qual baptizaram o espaço: Música e Outras Coisas. Aqui, pode ouvir música na pequena musicoteca mesmo à entrada, onde ao dispor dos visitantes há mais de 300 discos que podem ser requisitados na recepção ou, então, assistir a um concerto na sala de espectáculos do espaço, com capacidade para 300 pessoas.

Mas o M.Ou.Co é, também, um espaço de cultura que integra um hotel com 62 quartos, um bar com esplanada, piscina e jardins e, agora, um restaurante, recentemente apresentado ao público. Com uma aposta na dieta mediterrânica, prometem surpreender quem por lá se senta à mesa com jantares temáticos, preparados com ingredientes locais e sazonais, e acompanhados por uma carta recheada de vinhos portugueses.

©DR Amêijoas e carpaccio de bacalhau

Amêijoas à Bulhão Pato com tostas de pão frito (12€), tosta de queijo chèvre gratinado com agridoce de pimentos, molho de mostarda e mel, acompanhada por salada de agriões (9€), ou carpaccio de bacalhau com tapenade de azeitona (11€) são algumas das entradas com as quais poderá dar início à refeição. Bem servidos de sopas, têm três: creme de alho francês com salada de amêijoas e cebolinho; sopa de melão com juliana de presunto e hortelã; e creme de espinafres com tártaro de salmão e ovo de codorniz (entre os 4,50€ e os 5,50€).

Nos pratos do mar, brilha um bacalhau em azeite e alho com migas de batata, alheira, pimentos e cebola (16,50€); um polvo panado em broa de Avintes com arroz de tomate caldoso e ovo escalfado (17€) e um arroz de tamboril e gambas com pimentos e coentros (20€). Se é carne que prefere, há-a com fartura. Secretos de porco grelhados com xarém de amêijoas e coentros (18€), posta de vitela grelhada em forno a carvão (18€) ou bochechas de porco estufadas (18€) são boas opções.

Para vegetarianos ou simpatizantes, no restaurante do M.Ou.Co preparam raviólis recheados com tofu com molho de tomate e ratatouille de legumes e risotos de espinafres com queijo parmesão (ambos a 15€). Para sobremesa, peça o cheesecake com Oreo com gelado de algodão doce; o sablé de figos assados com gelado de baunilha; o duo de chocolate com sal e gelado de amendoins ou a tarte de maçã com gelado de torrão (todos a 6,50€).

©DR Sablé de figos assados com geladod e baunilha

Enquanto espera pelo café, aprecie o espaço que o rodeia, com capacidade para 50 pessoas e uma decoração inspirada no design nórdico. De segunda a sexta-feira há ainda disponível um menu de almoço a partir de 12€.

Rua de Frei Heitor Pinto, 67. 91 029 4352. Dom-Qui 12.00-23.00. Sex-Sáb 12.00-00.00.

