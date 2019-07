Autocarros cheios ou atrasados? Agora pode saber tudo no telemóvel

Se costuma recorrer aos transportes públicos para se movimentar na Invicta, vai gostar da informação que se segue. Graças a duas novas funcionalidades do Google Maps vai ser possível, através do telemóvel, saber se os veículos da STCP estão cheios ou atrasados e ainda se o percurso está com muito ou pouco trânsito. A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto é a primeira empresa a adoptar a inovação em Portugal.

Aceder à informação vai ser muito simples: basta pesquisar pelo melhor caminho para um determinado destino, seleccionando a opção transportes públicos. Depois da pesquisa, surgem então os dados relativos à lotação do veículo, à possibilidade de atraso do autocarro e respectivo tempo de atraso e ainda o estado do trânsito no percurso que vai ser percorrido, para que possa saber quanto tempo vai demorar, de facto, a sua viagem.

As novas funcionalidades vão ser implementadas em 200 cidades de todo o mundo. Assim, as pessoas vão poder "tomar decisões informadas e escolher entre viajar mais apertado ou esperar mais uns minutos pelo próximo transporte onde será mais provável conseguir apanhar um lugar sentado”, explicou a Google em comunicado.

Esteja atento à aplicação e faça boas viagens.

