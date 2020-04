Autocarros da STCP têm novo horário

A partir desta segunda-feira 6, os autocarros da STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto circulam com novos horários e menor frequência, resultado de "ajustes diferenciados" às 70 linhas. Segundo informa a empresa em comunicado, as alterações representam uma redução, que ronda os 35%, da oferta no número de viagens dos dias úteis. A necessidade de operar com um terço da capacidade devido à Covid-19 e a redução abrupta da procura estão na origem das modificações.

Ao todo, 24 linhas (ZR, 201, 202, 204, 206, 208, 304, 400, 401, 402, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 601, 604, 805, 806, 902 e 904) vão passar a funcionar com o horário até agora praticado aos domingos. Já as 11 Linhas da Rede da Madrugada e a ZF mantêm o horário habitual dos dias úteis. Com um horário especial ficam os trajectos ZM, 207, 302, 303, 603, 804 e 907, enquanto os restantes, que praticam horários de “sábado”, conservam a oferta actual. Pelas múltiplas variações, a STCP alerta para a importância de consultar o horário de cada linha. Esta consulta pode ser feita no site da empresa ou através do envio de um email para linhaazul@stcp.pt.

De forma a garantir o serviço de transporte público com uma menor probabilidade de exposição ao coronavírus por parte de passageiros e motoristas, a transportadora vai também intensificar as acções de higienização e desinfecção das viaturas ao longo do dia. Além disso, cada motorista irá utilizar sempre uma viatura, devidamente limpa e desinfectada, com ponto de partida de uma das estações de recolha da empresa. Quando regressam ao local de origem, e antes de serem atribuídos a um outro motorista e a novas viagens, os autocarros passam por mais uma desinfecção.

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.