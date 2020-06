Avillez fecha Mini Bar no Porto

O impacto causado pela Covid-19 tem-se notado em várias áreas, nomeadamente na restauração, com muitos restaurantes a repensar conceitos e, em casos extremos, a ter que fechar as portas.

Foi o que aconteceu com o Mini Bar, um dos restaurantes de José Avillez no Porto, que já não figura na lista de espaços no site oficial do chef, ao contrário do Cantinho do Avillez Porto, que irá reabrir em breve.

Do império de 20 restaurantes do chef, também o Café Lisboa, a Cantina Peruana, o Rei da China, a Casa dos Prazeres e o Beco Cabaret Gourmet, todos em Lisboa, fecharam as portas definitivamente.

