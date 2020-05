Bares e discotecas do Porto denunciam falta de apoio

A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto acusou o Governo de ter desprezado o sector durante a pandemia. São reivindicadas medidas como a isenção de pagamentos.

No Porto, este sector conta com cerca de 100 estabelecimentos e 1200 empregados directos. “Os governantes desprezaram esta actividade. Nunca esteve na agenda e basta ver as conferências de imprensa, basta ver a própria Direcção-Geral da Saúde em tudo, nunca estiveram na agenda os bares e as discotecas, como se desconhecessem esta actividade”, criticou o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, António Fonseca, citado pela Lusa.

António Fonseca acusou o Governo de falta de “apoio a fundo perdido”, “falta de diálogo com as associações que estão no terreno”, “falta de respeito a uma actividade de grau de elevada importância para a sociedade” e “falta de respeito pelos empresários que reabilitaram e contribuíram para dar uma maior imagem e uma cara lavada às cidades”.

A associação vai assim propor ao Governo a isenção de todos os pagamentos à Segurança Social e Finanças, à excepção do IVA, a isenção da Taxa Social Única para o ano 2020 e 2021 e o “apoio a fundo perdido da verba correspondente aos salários dos postos efectivos durante o período mínimo de nove meses”. A “não obrigatoriedade de contratação de serviços legislados” como os Direitos Conexos e os Direitos de Autor, a extensão do prazo de contrato de arrendamento, uma moratória dos créditos por um período mínimo de 18 meses e a diminuição do IVA para os 7% são outras medidas propostas.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story