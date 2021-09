Bares e discotecas do Porto recebem apoio de 600 mil euros

Os bares e discotecas do Porto encerrados desde Março do ano passado vão poder candidatar-se ao programa "Luz para a noite do Porto", que vai distribuir um total de 600 mil euros, com um apoio máximo previsto de 50 mil euros para cada estabelecimento.

O programa, aprovado pelo Executivo Municipal esta segunda-feira em reunião de Câmara, é dirigido aos espaços sediados no concelho encerrados "por imposição legal, em virtude da pandemia", lê-se no site do município. A sua vigência prolonga-se até ao próximo dia 31 de Dezembro.

Os estabelecimentos que pretendam candidatar-se devem ter CAE de bar e/ou discoteca e situação regularizada na Segurança Social, nas Finanças e junto da Câmara do Porto. Além disso, antes da pandemia deviam ter um plano de actividades nas áreas da música gravada ou ao vivo, de dança ou poesia, entre outras artes, e apresentar uma proposta de programação cultural a ser desenvolvida até 31 de Dezembro.

A selecção dos estabelecimentos admitidos ao apoio será efectuada por um júri que irá valorizar nas candidaturas "a integração de temáticas ligadas à história e à cultura do Porto no plano de actividades; o carácter inovador das propostas; o número de artes performativas a implementar e a opção por artistas da cidade".

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal