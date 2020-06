Bento: uma nova marca portuguesa e artesanal de alpargatas para usar o ano todo

Não há calçado mais despretensioso que um belo par de alpargatas para trazer na leveza dos meses quentes. A bento é uma nova marca de espadrilles 100% portuguesa, quer no design e na produção, que é feita com materiais naturais, quer na confecção, que é artesanal. É unissexo e dá para usar o ano todo.

A marca é recém-nascida, mas já com muitos quilómetros de história na bagagem. A ideia e o conceito vieram de uma viagem ao Japão de Mariana e Sofia, duas amigas que queriam criar uma marca que representasse a sua forma de estar descomprometida e o estilo versátil do mindset japonês.

“A Sofia e eu já somos amigas há imenso tempo e desde sempre tivemos aquela vontade de ter uma marca conjunta, uma coisa que representasse o nosso estilo de vida descontraído, minimalista e simples”, conta Mariana. “A viagem ao Japão foi o clique necessário e reforçou ainda mais essa vontade. Deu-nos a inspiração que precisávamos.”

Viajaram em Outubro e em Janeiro começaram à procura de artesãos. Durante esses primeiros meses do ano, trataram de toda a burocracia necessária para fazer nascer a empresa. E quando, finalmente, tudo parecia alinhado para lançar a marca, a pandemia bateu à porta e ficou tudo “em águas de bacalhau”, conta Mariana.

“Ponderámos muito se continuávamos com o projecto, mas depois chegámos à conclusão que mais do que nunca é preciso incentivar os negócios portugueses e apoiar o que é feito por cá”, continua.

Inspiradas pela leveza e praticidade das bentō box, caixas de refeições japonesas servidas em estações ferroviárias, as duas amigas trabalharam a ideia para a marca: algo leve, prático, confortável e elegante. Continuava a faltar o produto, mas essa questão resolveu-se rapidamente.

Os Verões com alpargatas nos pés da infância destas duas amigas foram motivo para despertar as memórias, trazê-las de volta e materializá-las. “É um regresso a outros tempos e é um produto com que muita gente se identifica, tal como nós, seja gente jovem ou mais velha”, diz Mariana. “Além disso, as alpargatas são um produto completamente intemporal e tanto se podem usar na praia, numa festa ou para ir trabalhar.”

Para já, a marca só vende online e conta com dois modelos: o kawa (53,90€), em pele e camurça, e kiji (33,90€), em tecido, ambos disponíveis em preto, cru, vermelho, azul e verde caqui, em tamanhos do 34 ao 44. Sofia confessa que estão pensadas algumas colecções cápsula.

Mas além da simplicidade e do minimalismo, a bento assenta em outros dois valores fundamentais: a igualdade de género e o consumo consciente. Os produtos são para homem e para mulher, sem distinção, porque o género aqui não é uma questão, tal como não é uma questão produzir as peças noutro sítio além de Portugal – neste caso, no interior do Norte do país – e assegurar a qualidade dos materiais e do artesanato nacional.

“Acho que as pessoas estão mais sensíveis a ajudarem o próprio país, e a pandemia talvez tenha ajudado a impulsionar, e vai havendo cada vez mais preocupação também com a sustentabilidade”, remata Sofia.

