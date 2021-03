Na IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Gaia estarão representadas as diferentes expressões artísticas – pintura, escultura, desenho, fotografia e cerâmica –, com homenagens ao pintor Albuquerque Mendes e ao escultor Paulo Neves. O evento vai ter lugar em três pavilhões da antiga Companhia de Fiação de Crestuma, em Lever, entre 17 de Abril e 20 de Julho.

"Em termos de espaço, esta bienal é a maior de sempre”, diz Agostinho Santos, coordenador do evento, citado pelo site da Câmara Municipal de Gaia. Com centenas de artistas – dos mais conhecidos aos mais jovens –, as várias iniciativas serão espalhadas por seis mil metros quadrados que se estendem por três pavilhões. O aumento do espaço em relação a 2019 prende-se com o actual contexto pandémico e com a necessidade de garantir a segurança das pessoas.

Entre as várias exposições, destaque para Novos Orientes, com curadoria de Manuel Novaes Cabral, que junta fotografias e maquetas do projecto que Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira apresentaram na China e que ganhou o prémio Archdaily, ou uma mostra feita a partir de um desafio à Fundação de Serralves. O habitual concurso internacional, que conta com a participação de 212 artistas de 17 nacionalidades, será também uma das principais exposições.

A própria pandemia será um dos destaques da Bienal, com exposições como Coronavírus não destrói a criatividade – Reacções e Consequências, que partiu de um desafio lançado aos artistas ainda na primeira vaga, em 2020, convidando-os a abordar o tema através da pintura ou de outras expressões artísticas. Ao todo, 176 artistas de oito nacionalidades responderam ao repto. Agostinho Santos lembra que esta "é uma Bienal de causas”: "Não queremos expor arte pela arte, queremos expor arte e agitar consciências. Este [a pandemia] é um dos temas aos quais não podemos estar indiferentes”.

A Bienal Internacional de Arte de Gaia 2021 é organizada pela Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural, CRL, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia. Pela primeira vez, o evento vai contar com o apoio da Direcção-Geral das Artes.

