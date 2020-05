Big Balls: almôndegas, massa e molho de tomate caseiros para take-away

Foram muitos os negócios que nasceram em período de quarentena, como este, de Mário Gomes e Tatiana Guimarães. Ele desenvolveu a receita, a imagem gráfica e é o responsável pela confecção das almôndegas de carne, as primeiras a serem lançadas, da massa fresca e do molho de tomate, feitos sempre no próprio dia. Mas foi ela que criou a receita das almôndegas vegetarianas, feitas com beringela, cogumelos e flocos de aveia, e que teve a ideia de transformar tudo isto num negócio.

"O feedback tem sido muito positivo, o que faz com que fiquemos com mais vontade de pôr as mãos na massa", explica Mário Gomes. Cada pack é individual, custa 10€ e inclui massa fresca, molho e almôndegas. As encomendas devem ser feitas por mensagem privada na página de Instagram até às 13.00 e devem ser levantadas, no mesmo dia, até às 20.00 na zona de Cedofeita.



