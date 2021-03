Blomster by Pilar: os arranjos florais que invadiram o Instagram

As flores secas são as que Pilar mais gosta de trabalhar

Pilar Sousa Guedes é natural do Marco de Canaveses, mas o Porto foi a sua casa durante muito tempo. É lá também que gere o alojamento local Cozy Stay, que em 2020 ficou sem reservas e clientes, devido à pandemia. A melhor solução foi fechar temporariamente e reinventar-se. Com as videiras, hidranjas do campo e pinheiros, começou a criar coroas de Natal e assim nasceu a Blomster by Pilar.

Com nome de inspiração nórdica (blomster significa flor em dinamarquês), o projecto tornou-se rapidamente num sucesso, graças às coroas de Natal, e a página de Instagram que criou foi ganhando cada vez mais seguidores, chegando a influencers e celebridades como Anita da Costa, Rita Ferro Rodrigues e Rita Montenegro.

Quando a época natalícia terminou, decidiu que não queria ficar por aqui, por isso virou-se para as flores secas, um amor antigo. Começou a criar diferentes combinações e o resultado foram cinco arranjos, que receberam o nome de diferentes estados de espírito: o Bravura, em tons de azul e alfazema, o Paz, em tons brancos e neutros, o Graça, em tons de rosa e verde, o Alegria, em tons de vermelho e laranja, e o Esperança, onde o verde é abundante. Entretanto, já concebeu mais arranjos, com novos nomes, e também criou opções com flores frescas.

© DR Arranjo Graça

Apesar de ter estes modelos de arranjos pré-concebidos, Pilar dá liberdade total ao cliente, para criar algo completamente personalizado. "Muitas clientes enviam-me as fotografias das suas salas, cozinhas, quartos e cantos onde querem colocar os ramos e eu faço sugestões de cores, para as ajudar a encontrar o ramo mais giro e adequado à sua decoração", explica.

É a própria Pilar que faz tudo o que vê nas fotografias, a partir de sua casa. Inicialmente dava uso a um quarto para trabalhar, mas rapidamente ficou pequeno demais para o volume de trabalho, por isso, fez obras na garagem e mudou o negócio para lá. Quando começou a fazer os arranjos, ia buscar os materiais necessários em floristas, mas, depois de muita procura, conseguiu entrar em contacto com fornecedores não só do Porto, mas também de outras cidades e países.

As encomendas devem ser feitas via Instagram, os preços variam entre 20,90€ e 40,90€, e existem três tamanhos: pequeno, médio e grande. Faz entregas em mão no Porto e para todo o país, através de uma transportadora, com taxa de envio de 4,85€.

Em breve, vai lançar uma colecção de peças em cerâmica, produzidas em Portugal, que desenhou com inspiração no mar e na terra, em cores como terracota, beges, brancos, rosas, azuis, lilases e amarelos. Esteja atento.



