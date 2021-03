Bloom lança colecção de arranjos florais para a Páscoa

É já a 28 de Março, uma semana antes do dia de Páscoa, que se celebra o Domingo de Ramos. A pensar nessa ocasião e em todas as outras relacionadas com a época, a Bloom Flores & Eventos lançou uma colecção especial chamada "Esperança".

As flores assumem vários papéis e fazem parte de arranjos versáteis, em diferentes formatos. Estão à venda, por exemplo, centros de mesa em base de vime com misturas de flores e ovos de chocolate recheados (85€). Sim, leu bem. É que para esta colecção decidiram ainda conjugar, com as flores, ovos de chocolates, produzidos local e artesanalmente, com ingredientes biológicos. O chocolate também é um ingrediente importante no cesto de pendurar (também em vime) de jacintos e bombons em flor (50€).

Algo que também não podia faltar numa colecção de Páscoa são as coroas (a partir de 35€) e as cruzes (a partir de 15€), ambas feitas à mão, com flores desidratadas – que também estão disponíveis, em diferentes cores, em vasos com flores desidratadas (a partir de 20€).

Pode comprar estes e outros arranjos na loja online da Bloom Flores & Eventos, que faz serviço de entregas ao domicílio, em mão, num raio de dois quilómetros das suas lojas – no total são três (duas no Porto). Também enviam, por estafeta, os arranjos com flores desidratadas para outras cidades.

+ Nove floristas do Porto que entregam flores em casa

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana