Boa-Bao lança menu de Outono na Uber Eats

Passar mais tempo em casa não implica deixar de devorar a comida dos seus restaurantes preferidos. Por isso, o Boa-Bao lançou o Asian Comfort Food, um menu disponível na Uber Eats que inclui entrada, prato e bebida a partir de 20€.

Pode optar pelo wonton frito de galinha e camarão, para entrada, e pelo caril thai massaman de frango ou o phuket hokkien mee, para pratos principais. Para beber, a sugestão passa pela limonada.

No Porto, a campanha está disponível de segunda a quinta entre as 19.00 e as 22.00, à sexta entre as 19.00 e as 23.00, ao sábado das 12.00 às 15.00 e das 19.00 às 23.00 e ao domingo das 12.00 às 15.00 e das 19.00 às 22.00.

