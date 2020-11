Boeira Garden Hotel celebra São Martinho com menu de almoço especial

O recente Boeira Garden Hotel, em Vila Nova de Gaia, preparou um menu especial de almoço para celebrar o São Martinho esta quarta-feira, dia 11, com muitos produtos de época.

Disponível no restaurante Raízes, o menu elaborado pelo chef Duarte Batista inclui creme de abóbora com castanhas, porco com molho de jeropiga, salteado de castanhas, cogumelos e broa e, a fechar, uma mousse de chocolate branco e castanhas pensada pelo chef de pastelaria Ricardo Tiago.

O menu executivo do restaurante está disponível durante a semana entre as 12.00 e as 15.00 e inclui couvert, entrada, prato, sobremesa, bebida e café por 16€.

