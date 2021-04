Braga recebe os primeiros testes-piloto a eventos culturais

É já esta semana que o Altice Forum Braga vai receber os primeiros testes-piloto a eventos culturais. Nesta quinta-feira, dia 29 de Abril, sobem ao palco os comediantes Fernando Rocha, João Seabra e Pedro Neves. Já na sexta-feira, 30 de Abril, o destaque vai para Pedro Abrunhosa. Todos os artistas vão actuar na zona exterior do espaço e, em ambos os dias, as portas abrem às 18.45 e o espectáculo começa às 20.00.

Além de servirem como uma celebração do fim do confinamento, estas actuações também vão ser uma forma de experimentar um novo formato, em que o público é testado antes de assistir ao espectáculo. Ao comprar o bilhete, os interessados têm que agendar um teste rápido, feito pela Cruz Vermelha no dia do evento, a partir das 10.00.

Os bilhetes só podem ser comprados na Ticketline, por apenas 2€, e a lotação para cada um dos espectáculos é limitada a 400 espectadores. Existem vários critérios que o público tem de cumprir – por exemplo, a entrada só é permitida a residentes em Portugal, com idades entre os 18 e os 65 anos, que não façam parte de nenhum grupo de risco.

Além disso, é necessário que o público não tenha estado em contacto com ninguém infectado nos últimos 14 dias, e quem esteve infectado com Covid-19 nos últimos 90 dias não poderá participar. As pessoas que tiverem teste positivo no dia do evento, serão reembolsadas. Caso tenha alguma dúvida, pode ler o regulamento completo no site da Ticketline.

