Broa lança menu de petiscos para levar ou comer no restaurante

No passado domingo, 14 de Junho, o Broa, restaurante de cozinha tradicional portuguesa comandado por Heitor de Melo, lançou um menu de petiscos e merendas que pode provar no restaurante, entre as 15.00 e as 20.00, ou levar para casa.

Disponível para take-away (as encomendas devem ser feitas por telefone, Facebook ou Instagram) ou entregas através da plataforma Uber Eats, tem tudo o que é preciso para um lanche de amigos ou um piquenique em família.

Mini pastéis de massa tenra (2€/unidade), pataniscas de bacalhau e croquetes (1,50€/unidade), moelas em molho picante (4€), mini tártaro (8€) e mini pastelão de broa com petinga (4€) são alguns dos petiscos que pode provar.

