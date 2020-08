C.R.T.D.: a marca portuguesa de camisas tem nova colecção com peças solidárias

A marca portuguesa C.R.T.D. (lê-se Curated), conhecida pelas camisas coloridas vindas do Quénia, voltou à carga com uma nova colecção para a estação quente. Além das novidades traduzidas nas camisas em seda, nas calças em linho e nas bandanas, a marca fabricou algumas peças especiais cujos lucros de venda revertem a 100% para a campanha solidária Nunca Desistir.

Miguel Marques da Costa veio com a bagagem cheia depois de uma viagem ao Quénia que acabou por lhe ditar o futuro, que hoje se materializa na marca C.R.T.D. Foi lá que descobriu um algodão fino e uma potencialidade por explorar – mandou fazer umas camisas numa fábrica familiar para trazer para a família e, quando voltou a Portugal, mais camisas houvesse. Foi a família e amigos que insistiram e deram o empurrão que faltava para fazer nascer a marca.

Esta nova leva veranil, a "The Kenya Collection III", traz camisas de seda, bandanas em tecido e calças em linho como novidade da marca, tudo em padrões caleidoscópicos, materiais leves e silhuetas fluidas, para além das habituais peças em algodão.

E dentro da nova colecção há oito camisas e oito calças especiais – são feitas a partir de deadstock, ou seja, com as sobras de colecções passadas, que não seriam reutilizadas.

“A sustentabilidade é um caminho importante e incontornável. Queremos fazer parte desta mudança necessária na indústria”, refere Miguel, em comunicado. A marca quis transformar os processos e deixar de lado a utilização de plástico desde a manufactura à distribuição e armazenamento.

Além de serem sustentáveis, estas 16 peças facilmente identificáveis na colecção por misturarem padrões na mesma peça (por exemplo, esta camisa), são também solidárias, uma vez que o valor da venda reverte 100% a favor da campanha solidária Nunca Desistir, criada pela Independent Ideas e suportada pela LAPS Foundation.

Esta foi uma forma de a marca ter também um papel activo e social na actual conjuntura provocada pela pandemia. Representada em Portugal por Joana Lemos, a Nunca Desistir vem angariar fundos para apoiar famílias carenciadas e ceder refeições a quem precisa de apoio neste contexto de emergência.

As peças da CRTD são unissexo e estão à venda no site, que guarda todas as colecções.

