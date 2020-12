Cafés históricos Majestic e Guarany fecham as portas

Em menos de um mês, dois cafés emblemáticos do Porto fecharam por tempo indeterminado. O Guarany, na Avenida dos Aliados, encerrou no dia 15 de Novembro. Mais recentemente, o Majestic, na Rua de Santa Catarina, fechou as portas na tarde do dia 30 de Novembro.

Segundo notícia avançada pelo Jornal de Notícias, o encerramento deve-se aos efeitos da pandemia, às novas regras e restrições, como o teletrabalho e sobretudo a quebra turística, que levaram à diminuição de clientes. "Neste momento, seria gerar despesa e ter prejuízo, não compensa", afirmou o gerente Fernando Barrias.

Ambos os estabelecimentos, pertencentes ao grupo Barrias, deverão reabrir quando estiverem reunidas as condições para tal, mas ainda não existe uma data no horizonte. Outros espaços do grupo, como a cafetaria Marbella, na Rua de Santa Catarina, a Confeitaria Eça, nas Antas, e os hotéis Internacional e Vera Cruz também fecharam, ficando 150 trabalhadores em lay-off. Continuam em actividade as unidades hoteleiras Pão de Açúcar e Aliados. O hotel de quatro estrelas Aliados Plaza continuará a ser construído, uma vez que o contrato foi celebrado antes da pandemia.

O Guarany foi fundado em 1933 e baptizado com o nome das tribos indígenas que predominavam na América Meridional, numa época em que o Brasil era o principal produtor mundial de café. O Majestic foi inaugurado em Dezembro de 1922 e é um dos mais representativos exemplos de Arte Nova na cidade. Ganhou várias distinções pela sua beleza e arquitectura e tornou-se um local de luxo, mas também de tertúlia e de eleição para escritores e artistas.

