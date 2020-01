Câmara do Porto chumba projecto de hotel para as galerias Lumière

Em Outubro foi anunciado o encerramento das galerias Lumière, onde se deveria instalar, no decorrer deste ano, uma nova unidade hoteleira. Por esta altura, boa parte das lojas e restaurantes ali residentes já fechou, mas esta sexta-feira a Câmara Municipal do Porto emitiu um parecer desfavorável ao Pedido de Informação Prévia (PIP) para o projecto, que “terá de ser objecto de nova apreciação”, segundo a Agência Lusa.

A decisão da Câmara do Porto deve-se a uma necessidade de “valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos existentes e manutenção dos usos neles instalados”. Além do comércio e dos serviços, a Câmara considera que é “essencial” manter a passagem pedonal do piso térreo, que faz a ligação entre a Rua das Oliveiras e a Rua José Falcão.

As galerias Lumière, situadas num imóvel classificado (Depósito de Materiais da Fábrica de Cerâmica das Devesas), estão sujeitas a um parecer por parte da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN). Em Novembro, havia sido emitido um parecer favorável à proposta, já que esta permitiria “requalificar a imagem exterior do prédio” e, dessa forma, contribuiria para a salvaguarda do imóvel, disse a DRCN.

