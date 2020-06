Câmara do Porto quer ecopista no Ramal da Alfândega

A Câmara do Porto quer recuperar a Linha do Ramal da Alfândega, que liga Campanhã à Alfândega através da antiga ferrovia na encosta urbana do Rio Douro, desactivada desde 1989. Estão a ser estudadas duas soluções para a sua utilização definitiva, num processo que será aberto à discussão pública, mas o executivo vai avaliar na reunião privada da próxima segunda-feira, dia 22, a abertura deste percurso à fruição da população, com a criação de uma ecopista.

O primeiro projecto é a criação de um novo percurso pedonal e ciclável. Seriam aproveitados os troços em túnel e a céu aberto, bem como a requalificação ambiental e paisagística da sua envolvente, através da criação de um parque urbano em socalcos, em toda a área adjacente ao canal ferroviário. A proposta prevê, ainda, o reforço da relação entre a cota baixa, junto ao rio, e a cota alta, estando previstas diversas ligações, algumas das quais a dotar de meios mecânicos.

O segundo projecto consiste na utilização do Ramal da Alfândega para uma ligação rápida entre Campanhã e a Alfândega através de um transporte pendular e eléctrico. O objectivo é a redução do número de veículos motorizados que entram diariamente na cidade e a reconversão de parte do parque de estacionamento da Alfândega numa zona de fruição e lazer.

Estes projectos encontram-se em preparação para serem alvo de um debate alargado às forças políticas e à cidade. Enquanto essa discussão decorre, a Câmara pretende desenvolver "uma solução simplificada que permite, desde já, a abertura deste percurso à fruição da população, iniciando a recuperação do canal com custos de implementação reduzidos, garantindo a curto prazo a funcionalidade e a segurança da sua utilização como ecopista dedicada aos modos suaves de mobilidade, de cariz turístico e de lazer", refere o portal municipal.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story