Câmara do Porto quer instalar drive-in no Queimódromo para ver jogos de futebol

A Câmara Municipal do Porto quer instalar um sistema de drive-in no Queimódromo, para que a população possa ver futebol em segurança, evitando a aglomeração de pessoas.

Os jogos da Liga vão ser retomados em Junho sem adeptos nas bancadas, uma situação que deixa as autoridades com receio de aglomerações em cafés para assistir às partidas. De forma a contornar esta situação no Porto, Rui Moreira assumiu a possibilidade de criar um drive-in no Queimódromo, ao lado do Parque da Cidade, que permitirá a confraternização de pessoas sem infringir as regras de segurança. O anúncio foi feito após uma reunião com o presidente da Liga, Pedro Proença, na Câmara do Porto.

A Câmara Municipal do Porto já tinha a ideia de um drive-in definida para fins culturais, mas decidiu adaptá-la ao futebol. Rui Moreira lembrou que o dérbi entre Boavista FC x FC Porto vai ser jogado na noite de S. João e pretende que os adeptos possam conviver em tranquilidade, com todas as normas de segurança, sem estarem fechados num café.

"Pareceu-nos interessante discutir a matéria que estava a ser tratada para outros fins, que é a instalação de um drive-in no Queimódromo. Temos vindo a trabalhar com outros operadores no sentido de ter esse espaço para outros fins, como culturais e cinema, e era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos no Porto", explicou Rui Moreira.

