Caminha oferece refeição em restaurante a cada reserva em hotel

Cada pessoa que reservar uma noite num hotel de Caminha, tem direito a um voucher de 15€ num dos restaurantes do concelho. A oferta é válida até ao final do mês de Junho.

Para promover a hotelaria e a restauração do concelho e atrair mais visitantes no primeiro mês do desconfinamento, a Câmara de Caminha avançou com a medida de oferecer um almoço ou um jantar a todas as pessoas que se hospedarem num hotel ou turismo de habitação do concelho.

A oferta é válida para cada pessoa que se hospedar no Hotel Porta do Sol, Design & Wine Hotel, Aldeamento do Camarido, Apartamentos Vila Praia, Prazer da Natureza Resort & Spa, Casa de Leiras, Quintinha d'Arga, Casa da Eira ou Amare Country House. Até ao final de Junho, quem reservar uma noite numa destas unidades de alojamento terá direito a um voucher no valor de 15€, que pode utilizar num dos restaurantes do concelho que aderiram à iniciativa.

Há vários restaurantes aderentes em todo o concelho: Adega do Chico, Amândio, A Tasca da Quintinha, A Torre, Aqui Há Gato, Chafariz, Design & Wine Hotel - Restaurante, Espelho D'Água - Hotel Porta do Sol, Foz do Minho, Gaivota, Girassol, Muralha de Caminha, O Casulo, Peresgrino, Primavera, Remo, Rio Coura, Solar do Pescado, Do Cais, S.Bento, Âncora Mar, Âncora Parque, Aqui Há Gato, Fonte Nova, Foz do Âncora - Casa dos Caracóis, O Marinheiro, Restaurante Fortaleza, Sabores da Vila, Restaurante Pizzaria Rias Baixas, Restaurante Camarão, Verdes Lírios, Vitória Mar e Ripas.

