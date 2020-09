A Capela do Senhor d’Além, localizada junto ao sopé da escarpa da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, vai ser restaurada. A Câmara Municipal de Gaia anunciou esta semana que as obras deverão começar este mês, com uma duração prevista de 12 meses. Os trabalhos de restauro vão também incluir um monumento em forma de garrafa, para homenagear o vinho do Porto.

A génese da Capela do Senhor d’Além está assente numa imagem do Senhor Crucificado que data de 1140. O actual edifício foi construído em 1887 e a última celebração das Festas do Senhor d'Além foram realizadas em 1997. Hoje, a capela encontra-se em estado avançado de degradação.

Em Janeiro deste ano, o município avançou que a capela seria alvo de um projecto de recuperação no valor de 300 mil euros, conciliado com a Diocese do Porto, a quem pertence o edifício religioso.

