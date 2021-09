Capela Incomum é um dos 28 bares mais cool do mundo

Depois de um ano e meio em que a noite esteve quase adormecida, é tempo de voltar a levantar o copo para brindar. Esta semana, não é só a edição digital da Time Out Portugal que se dedica aos melhores bares de Lisboa e do Porto: também a Time Out Global se juntou para reunir os bares mais cool do planeta. E o que torna um bar cool? O ambiente, o conceito, a decoração, a curadoria da playlist e, claro, os cocktails e outras bebidas para regar isto tudo.

Entre o cosmopolita Argo, em Hong Kong; o super-instagramável Bisou, em Paris; o confortável e intimista La Noxe, em Nova Iorque; o sustentável Zest, em Seul; ou o étnico The Elephant Room, em Singapura, brilha um bar no Porto: o Capela Incomum.

©Marco Duarte Capela Incomum

Crente ou não crente, é difícil passar ao lado deste wine bar em Miragaia numa capela do século XIX, com altar incluído e tudo. Se no Inverno o espaço interior é como uma sala de estar, no Verão a esplanada é aquilo que se quer, com um Porto tónico tinto na mão. Seja para um fim de tarde calmo a dois ou com um pequeno grupo de amigos, aproveite para descobrir vinhos portugueses, com destaque para as regiões do Douro e do Minho. Para acompanhar há petiscos e muitos queijos e enchidos. E às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, há fado.

Marco Duarte

Um bar em Lisboa merece também entrada na lista global: chama-se Lulu, um Pub Bonito e dedica-se a "senhoras, mulheres, raparigas e todos os que gostam delas", com cocktails de assinatura chamados Jane Fonda, Cindy Lauper, Ágata ou Lena d’Água. Cool, não é?

