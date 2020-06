O mítico restaurante Casa Aleixo, em frente à Estação de Campanhã, famoso pelos filetes de polvo, está de portas fechadas. Esta manhã, os trabalhadores protestaram "contra o encerramento do estabelecimento, pelo pagamento dos salários em atraso de Março, Abril e Maio e pela viabilização da empresa", como se lê na página do Sindicato de Hotelaria do Norte.

À Lusa, Lena Mesquita, funcionária na casa há 21 anos, afirmou estar a lutar pelos seus direitos laborais. Já Nuno Coelho, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, acusou a Casa Aleixo de ter avançado com "despedimentos ilícitos dos trabalhadores", segundo a agência noticiosa.

A Time Out tentou contactar os proprietários do restaurante, mas não obteve qualquer resposta.

