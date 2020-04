Casa da Música celebra aniversário de portas fechadas, mas aberta ao mundo

Inaugurou no dia 15 de Abril de 2005 a grande obra da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura. Não era assim que gostaríamos de comemorar os seus 15 anos, mas a Casa da Música vai continuar a dar-nos muita música.

O programa de aniversário será apresentado exclusivamente online, com gravações de concertos, vídeos, mensagens dos maestros da Casa e um novo blogue. O prato forte é a estreia mundial de uma peça para grande orquestra do compositor residente na Casa da Música este ano, o francês Philippe Manoury.

O alinhamento começa pelas 10.00 com um vídeo a recordar os 15 anos da Casa, e fecha pelas 22.00 com a transmissão do concerto da Missa em Si Menor de Bach, interpretada pela Orquestra Barroca, o Coro Casa da Música e o Coro Infantil. Pelo meio, poderá ver gravações de outros concertos e mensagens dos maestros das formações residentes: Baldur Brönnimann, Peter Rundel e Laurence Cummings.

A Casa da Música vai também lançar um blogue, onde vai partilhar o seu acervo de concertos sem uma compressão de som e imagem que afecte a qualidade. No Facebook tem transmitido, todos os dias às 19.00, concertos em simultâneo com várias salas europeias. Adicionalmente, está a preparar várias listas de reprodução, pedidas a convidados, desde maestros a compositores, para partilhar nas redes sociais. Esta programação vai manter-se enquanto estiverem em vigor as medidas de prevenção de contágio da Covid-19.

Se estiver com saudades, pode fazer uma visita virtual à Casa da Música, percorrendo os corredores e as salas do edifício concebido pelo arquitecto holandês Rem Koolhaas.

