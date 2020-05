Casa da Música volta a receber concertos em Junho

A música vai regressar à Casa da Música. A sala portuense vai retomar os concertos no dia 1 de Junho, apenas na Sala Suggia e com lotação limitada. A programação foi redesenhada para se adequar ao momento actual, com entrada livre durante todo o mês.

Em declarações à agência Lusa, o director artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, explicou que optaram “pelas medidas mais restritivas”, que implicam uma “redução drástica da lotação da sala”, uma obrigatoriedade do uso de máscara, dois metros de distanciamento social e material de desinfecção pelo espaço da instituição.

A lotação da Sala Suggia tem capacidade para mais de 1200 pessoas, mas agora não poderá "ultrapassar muito as 200", com uma distância de dois metros para os demais espectadores, havendo excepções para quem partilhe residência. Para cumprir as normas de distanciamento físico, há limitações no número de músicos permitidos em palco – não poderão estar em palco mais de 30 a 32 músicos em simultâneo. Há também restrições ao nível dos intérpretes estrangeiros que podem não conseguir deslocar-se até ao Porto, o que faz com que a programação tenha sido refeita.

No dia 1 de Junho, a Casa da Música recebe um concerto da Orquestra Barroca, que vai interpretar peças de William Corbett, Wilhelmine von Bayreuth, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, John Blow e Pedro Jorge Avondano. A 6 de Junho, a Orquestra Sinfónica do Porto, sob direcção do maestro titular, Baldur Brönnimann, vai interpretar o Concerto para clarinete de Aaron Copland e a Sinfonia n.º 29 de Mozart. Até ao fim do mês, actuam ainda o Quarteto de Cordas de Matosinhos (9 de Junho), o Remix Ensemble (13 de Junho), mais duas actuações da Sinfónica (20 e 27 de Junho) e vários concertos de novos talentos. No dia 7, são retomados os espectáculos do Serviço Educativo.

A Casa da Música encerrou as portas no dia 16 de Março. Pode consultar aqui as novas datas dos concertos reagendados e informações sobre o reembolso do preço dos bilhetes dos espectáculos cancelados.

