Casa-Museu Teixeira Lopes recebe exposição de Amadeo de Souza-Cardoso

Há uma nova exposição para ver na Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, em Vila Nova de Gaia, que dá destaque a um conjunto desenhos e caricaturas do pintor amarantino Amadeo de Souza-Cardoso. Até 17 de Julho, pode ver trabalhos raramente expostos e que "reflectem a importância do desenho e, em particular, da caricatura, como processo fundador da identidade artística de Amadeo de Souza-Cardoso", explica o município em comunicado.

Para complementar esta exposição, vai ser exibida a obra Caryatide, de Amedeo Modigliani – artista com quem Amadeo desenvolveu uma grande cumplicidade –, que faz parte da colecção da Casa-Museu Teixeira Lopes e vai estar em diálogo com desenhos de figuras femininas do artista português.

A curadoria é da responsabilidade de Catarina Alfaro, uma especialista na vida e obra de Amadeo de Souza-Cardoso. Os trabalhos vão estar divididos por salas. Um núcleo de desenhos, onde se inclui alguns originais do catálogo XX Dessins, vai estar patente na Sala Aureliano Lima das Galerias Diogo de Macedo. A Sala Branca é dedicada à biografia e à actividade de caricaturista e, na Sala Negra, vai ser projectado o documentário Amadeo de Souza-Cardoso - Le Dernier secret de l'art moderne, de Christophe Fonseca.

Paralelamente, vai ser lançado um livro catálogo, que contará com a contribuição da curadora da exposição e da investigadora Leonor de Oliveira. Aproveite para fazer as visitas comentadas nos dias 8, 15 e 29 de Maio, às 11.00, para as quais deve inscrever-se através do e-mail gaiacultura@cm-gaia.pt.

Esta exposição resulta de uma parceria entre o município de Gaia com o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, e com o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Poderá visitá-la de terça a sexta-feira das 09.00 às 12.30 e das 14.00 às 17.30, e aos sábados, domingos e feriados das 09.00 às 12.30.

