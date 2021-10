Casa São Roque organiza visitas às camélias com provas de vinhos

Para além da beleza da Casa São Roque, tudo é também belo à sua volta, com românticos jardins pintados de japoneiras. No Parque de São Roque há mais de 200 camélias, muitas delas centenárias, que foram plantadas pelo horticultor Jacinto de Matos, entre finais do século XIX e início do século XX. Nos próximos meses, vai poder conhecer esta flor ao pormenor, através de visitas guiadas.

A próxima acontece no dia 5 de Novembro, pelas 17.00, com o professor Armando Oliveira a partilhar a história e os segredos das camélias centenárias que habitam no Parque de São Roque. A experiência inclui provas de vinhos do Porto – um Van Zeller Vintage 2017, com queijo Stilton, e um Tawny 20 anos, com tarte de amêndoa – e a presença de Cristiano van Zeller, que dará a conhecer as maravilhas destes néctares. Os bilhetes custam 20€ e estão disponíveis online.

© DR Visitas às camélias da Casa São Roque

A Casa São Roque é circundada por jardins e um parque com mais de quatro hectares, que tiveram uma intervenção do jardineiro histórico Jacinto de Matos. As camélias centenárias, mirante, gruta e caramanchão são sinais importantes dos jardins da época. Ainda hoje aqui se preservam camélias de significativo porte e considerável idade, destacando-se os cultivares de Camellia japonica “Viscondessa da Silva Monteiro”, “Hagoromo”, “Augusto Leal de Gouveia Pinto”, “Marmorata”, “Duchesse de Nassau” ou “Castilho, o Poeta”, e o cultivar de Camellia reticulata “Captain Rawes”.

