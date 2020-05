O Centro Comercial Bombarda foi o primeiro no Porto a encerrar de forma preventiva, no dia 14 de Março, para conter a propagação da pandemia. Volta a abrir as portas no dia 1 de Junho, com todas as medidas de higiene e segurança. O mercado Berdinho regressa a 6 de Junho.

A partir de 1 de Junho, o horário do CC Bombarda será inicialmente de segunda a sexta das 11.00 às 18.00 e sábado das 11.00 às 19.00. "Vamos abrir todas as lojas e restaurantes com todas as medidas de segurança divulgadas pela DGS", diz-nos Marina Costa, gerente do CC Bombarda. "Vamos começar devagar, com precaução."

"À entrada de cada loja foi colocado um dispensador de álcool gel e uma notificação com a obrigatoriedade do uso de máscara, a desinfecção das mãos antes de entrar, bem como a lotação máxima. Todos os espaços de restauração terão o distanciamento exigido, bem como o número de pessoas permitidas por m2", explica. "Teremos limpeza de hora a hora nos WCs e em todas as portas de entrada, puxadores, vidros e em todos os pontos mais susceptíveis de contacto." O CC Bombarda é bastante arejado, por isso "nenhum ar condicionado estará a funcionar nas partes comuns". Os clientes devem circular sempre pela direita, para preservar a medida de 2 metros de distanciamento.

No dia 6 de Junho regressa também o Berdinho, mercado que junta produtores locais e independentes a vender produtos como frutas, vegetais, compotas e artesanato, também com "normas bem definidas de prevenção e protecção de todos".

No coração do quarteirão das artes, o CC Bombarda é um espaço comercial alternativo que combina moda, joalharia, gastronomia e cultura, com galerias de arte e criadores emergentes do Porto. Muito em breve vai poder regressar a espaços como o Tincal lab, MÙI Concept, Organii, Galeria Autoria, Flor de Tapioca, FreeBird, Hair Identity, InThePendant Gallery, Manel Jardineiro, Sabores e Açores, Ufa Lufa, Lagar do Mel, Magasin, Artes em Partes, Collectiva, A Zoo In My Wall, Index Livraria, Daily Day Studios, Bazar do Espiga e Loja do Museu do Estuque.

