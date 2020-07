Centro de Congressos de Gaia será desenhado por Souto de Moura

O desenho do projecto do futuro Centro de Congressos de Vila Nova de Gaia vai ser feito por Eduardo Souto de Moura, que em 2011 recebeu o Prémo Pritzker de Arquitectura.

A notícia foi revelada pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado pela Agência Lusa. A construção do Centro de Congressos deverá começar no primeiro trimestre de 2021, na Rua General Torres, no centro da cidade, e terá um investimento privado a rondar os 12 a 15 milhões de euros.

A obra integra o projecto Skyline, que prevê a construção de um hotel de cinco estrelas com 250 quartos e de um complexo residencial com mais de 300 apartamentos.

"Num concelho próximo das melhores escolas de arquitectura do país, impõem-se projectos com uma assinatura desta chancela. Isto demonstra a seriedade que estamos a imprimir a todo este projecto. Gaia passa a fazer parte do portfólio de um arquitecto como é Souto de Moura”, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

