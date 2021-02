Vai ser através de actividades como exposições, palestras e visitas guiadas que o Centro Português de Fotografia vai celebrar o 120.º aniversário da Casa Alvão, que, desde 1901, data da sua fundação, está instalada na Rua de Santa Catarina.

Inicialmente, o espaço foi o estúdio de fotografia de Domingos Alvão e de Álvaro Cardoso Azevedo. Agora, mais de uma centena de anos depois, é um local que conjuga a fotografia e a venda de produtos gastronómicos, muito frequentado por turistas e inserido no programa camarário Porto de Tradição.

Primeiro, o CPF vai celebrar o legado deixado por esta instituição da cidade através de uma publicação mensal nas redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter –, que lhe permitirá fazer uma viagem pela história da Casa Alvão.

Além disso, a 19 de Agosto, Dia Mundial da Fotografia, vai ser inaugurada no CPF uma exposição com imagens e alguns equipamentos do Fundo Fotografia Alvão. O espólio da Casa Alvão foi inicialmente adquirido pelo então Instituto Português do Património Cultural (IPPC) em 1982 e chegou ao Centro Português de Fotografia em 2001. Ainda esteve, temporariamente, no Museu Nacional de Soares dos Reis, onde recebeu tratamentos de conservação e onde foi estudado e divulgado.

Também vão ser planeadas palestras como "Retratos Perfeitíssimos, o retoque na Fotografia Alvão", que deverá acontecer em Setembro, mas ainda não está confirmado se será online ou presencial. Já para o dia 9 de Outubro está previsto um percurso temático guiado sobre a Casa Alvão.

Esteja atento às páginas do Centro Português de Fotografia para saber novidades e aprender mais sobre este marco da cultura portuense.

