Cervejaria Gazela reabre hoje com cachorrinhos para take-away

Mais uma boa notícia para animar a quarentena: a Cervejaria Gazela vai funcionar com take-away a partir desta quarta-feira.

Além dos cachorrinhos mais famosos da cidade, que vão sair da chapa directamente para sua casa, conte também com as outras especialidades desta mítica cervejaria, como o prego em pão, o pica-pau e a francesinha.

O serviço vai funcionar apenas no espaço mais recente, no número 8 da Rua de Entreparedes, a dois passos da casa-mãe, de segunda-feira a sábado, entre as 11.30 e as 22.00.

