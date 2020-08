Cientistas inventaram uma máscara facial que traduz conversas

Da próxima vez que viajar para fora do país, o mundo estará bem diferente. Para começar, ter de utilizar uma máscara enquanto fala numa língua estrangeira, mantendo alguma distância de quem o está a ouvir, é a receita perfeita para gerar mal-entendidos.

É aí que entra a nova máscara da empresa japonesa Donut Robotics. É um equipamento de protecção "inteligente", conectado à Internet, que pode fazer chamadas, amplificar a voz do utilizador e, aquilo que será mais útil para os viajantes, traduzir conversas para oito idiomas diferentes.

Para utilizar, basta colocá-la sobre uma máscara facial convencional e conectar ao smartphone via Bluetooth. Aí, deverá ter a app da máscara instalada, que permitirá gravar conversas ao vivo, transcrevê-las para texto e traduzi-las para inglês, chinês, francês, coreano, tailandês, indonésio, espanhol ou vietnamita (actualmente, este último apenas resulta para conversas em japonês). Só não fala por si, mas possui um amplificador embutido que o vai ajudar a fazer-se ouvir.

"Trabalhámos muito e durante anos para desenvolver um robô e utilizámos essa tecnologia para criar um produto que dê resposta à forma como o coronavírus remodelou a sociedade", disse recentemente o CEO da Donut Robotics à Reuters. A empresa já angariou mais de 28 milhões de ienes (221.000€), através de crowdfunding, para desenvolver o produto. A venda ao público está planeada para Setembro, no Japão, e cada unidade vai custar perto de 31€ (3.980 ienes).

Já são várias as versões de máscaras sociais disponíveis no mercado – das mais artísticas às funcionais. Mas a Donut Robotics pode bem ser pioneira no mercado de máscaras tecnológicas e acessíveis.

+ Onde comprar máscaras sociais? Estas marcas entregam em casa

+ Onde comprar máscaras certificadas para crianças?

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story