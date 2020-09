Cineclube do Porto celebra 75 anos com programação especial

O mais antigo cineclube do país está de parabéns. O aniversário é assinalado com um ciclo que atravessa a história do cinema nestes 75 anos – da película à era digital.

Foi no dia 13 de Abril de 1945, em plena ditadura, que nasceu o Clube Português de Cinematografia, no Liceu Alexandre Herculano, no Porto. Ficou conhecido como Cineclube do Porto e é, actualmente, o mais antigo cineclube do país em funcionamento.

Devido à pandemia e à paragem forçada das actividades, as celebrações previstas para Abril foram adiadas para o mês de Outubro e vão decorrer na Sala Henrique Alves Costa, na Casa das Artes. A partir do dia 15, há uma programação especial dedicada a estes 75 anos, com o arranque de um ciclo que se estenderá pelos próximos meses.

O ciclo "7½" tem como premissa a escolha de um filme por década, desde a criação do Cineclube, em 1945. Da película à era digital, a história dos filmes do Cineclube do Porto é também a história do cinema. Como preâmbulo, será exibido o filme Vampyr (1932) de Dreyer, no dia 15 de Outubro. Segue-se uma programação com Orson Welles, Bresson, Godard, Coppola e filmes como Sans Soleil, Arca Russa e Under the Skin, para discutir e reflectir com a ajuda de convidados especiais sobre a importância de cada um, não só na história do cinema mas o impacto que tiveram na altura da sua estreia.

As sessões terão lugar todos os primeiros sábados de cada mês, sempre às 18.00, nas sessões regulares na Casa das Artes. Consulte aqui a programação de Outubro.

A fechar este mês de celebrações, será apresentado o livro 75 anos: Cineclube do Porto, uma edição comemorativa com artigos de investigadores e personalidades destacadas da área do cinema. Serão abordados temas como as origens do movimento cineclubista e o particular contributo do Cineclube do Porto, o contexto artístico portuense na sua ligação com o Cineclube, o seu acervo e o suporte do trabalho desenvolvido por investigadores desta área do conhecimento.

