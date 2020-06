O Teatro Campo Alegre reabre as portas da sala de cinema no dia 11 de Junho.

Após o cancelamento de todas as sessões diárias devido à pandemia, o Teatro Campo Alegre reabre as portas da sala de cinema no dia 11 de Junho. O retomar de actividade é celebrado com uma programação especial. Até 1 de Julho, a Medeia Filmes apresenta a segunda fase do ciclo "25x Buñuel", dedicado à filmografia deste realizador mexicano de origem espanhola, com sessões diárias às 18.30 e 21.30, e aos sábados e domingos às 15.30.

A programação dedicada a Luis Buñuel inclui os filmes A Bela de Dia (1967), O Charme Discreto da Burguesia (1972), O Fantasma da Liberdade (1974) e Este Obscuro Objecto do Desejo (1977). A programação completa está disponível aqui. Os bilhetes para cada sessão custam 5,50€ e é obrigatório o uso de máscara e a desinfecção das mãos antes da entrada na sala.

