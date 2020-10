Cinema Trindade acolhe sessões especiais do galardoado filme ‘Listen’

A primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa vai ser exibida no dia 24 de Outubro em duas sessões seguidas de conversas com a realizadora e a actriz Lúcia Moniz.

Num período de grande dificuldade para o cinema e a cultura em geral, as boas notícias têm um peso especialmente grande na esperança e alento sentidos por quem faz por resistir no sector diariamente. Em Setembro, a sétima arte portuguesa brilhou no Festival Internacional de Cinema de Veneza com a atribuição de seis prémios ao filme Listen, uma co-produção luso-britânica assinada pela cineasta Ana Rocha de Sousa.

Inicialmente prevista para 2021, a estreia da primeira longa-metragem da realizadora nos cinemas portugueses foi antecipada para 22 de Outubro. É a propósito da chegada do multipremiado filme às salas nacionais que o Cinema Trindade acolhe duas sessões especiais a 24 de Outubro, às 19.30 e 21.30, em que estarão presentes a realizadora e a actriz Lúcia Moniz para uma conversa com o público moderada por Tiago Alves.

Listen narra a história de Bela e Jota, um casal português emigrado no Reino Unido com trabalhos precários e em dificuldades, que se vê a braços com uma esgotante luta para recuperar os três filhos, cuja guarda lhes foi injustamente retirada pelos serviços sociais por suspeitas de maus-tratos. O filme conta com Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles no elenco principal e foi rodado nos arredores de Londres.

Para marcar presença numa destas sessões, deverá fazer a reserva por e-mail (producao.cinematrindade@gmail.com) ou telefone (915 695 279 / 22 316 24 25). Os bilhetes custam entre 4,50€ (cartão Tripass) e 6€ (normal).

