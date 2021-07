Cinema Trindade exibe 'A Flor', uma odisseia cinéfila de 14 horas

A partir de 29 de Julho, o Cinema Trindade vai estrear no Porto A Flor, a ambiciosa epopeia do realizador argentino Mariano Llinás. Com 14 horas de duração, o filme conta com seis episódios e traz diferentes histórias exploradas pelo prisma de diferentes géneros cinematográficos.

Do terror de série B ao suspense de espionagem de escala global, transitando pelo melodrama musical, pelo cinema mudo, ficção científica, cinema experimental, drama de personagens e comédias do absurdo – a preto e branco e a cores, em diferentes níveis de granulação de imagem e texturas. Em comum a todos os episódios está o elenco, uma equipa de actrizes que é o tema central do filme, a sua alma e coração: Pilar Gamboa, Laura Paredes, Elisa Carricajo e Valeria Correa.

No Cinema Trindade, A Flor vai ser programado em duas modalidades: intensiva e normal. A intensiva exibirá um compacto com as oito partes entre quinta-feira (29 de Julho) e domingo (1 de Agosto) e a normal vai apresentar as várias partes durante todo o mês de Agosto num regime diário. Os bilhetes custam 6€ e podem ser comprados online ou reservados via email (producao.cinematrindade@gmail.com) ou telefone (915695279 / 223162425).

Estes são os horários para a primeira semana no Cinema Trindade:

Parte 1: Qui, 19.00 | Sex 14.30 | Sáb 14.30 | Dom 14.30 | Seg 19.00 | Ter 19.00 | Qua 19.00

Parte 2: Qui 21.00 | Sex 16.00 | Sáb 16.00 | Dom 16.00 | Seg 20.30 | Ter 20.30 | Qua 20.30

Parte 3: Sex 19.30

Parte 4: Sex 21.00

Parte 5: Sáb 19.00

Parte 6: Sáb 21.00

Parte 7: Dom 19.00

Parte 8: Dom 20.45

