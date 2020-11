Cinema Trindade vai ter sessões matinais ao fim-de-semana

A sala de cinema independente do Porto adapta-se às novas medidas e vai ter sessões nas manhãs dos fins-de-semana, com filmes como 'Listen', de Ana Rocha de Sousa.

São muitas as adaptações e os desafios que as salas, teatros e cinemas estão a enfrentar nestes tempos, com malabarismos de horários e a necessidade de se reinventar. As novas medidas impostas pelo Governo, em 121 concelhos, determinam o fecho de portas às 22.30 durante a semana e às 13.00 ao fim-de-semana.

No Porto, o Cinema Trindade não baixa os braços e vai manter as portas abertas, com novos horários. "Porque a lei assim o obriga, porque sabemos que em tempos como estes o cinema continua a ser um dos poucos escapes à nossa rotina, no próximo fim-de-semana teremos sessões matinais", anuncia a sala nas redes sociais.