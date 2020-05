A sala de cinema independente do Porto vai reabrir as suas portas a 1 de Junho com a antestreia de Surdina, filme de Rodrigo Areias com argumento de Valter Hugo Mãe e música de Tó Trips.

O Cinema Trindade, sala centenária reinaugurada em 2017, regressa com medidas de segurança, higiene e distanciamento social, no dia estipulado pelo governo para a reabertura geral de salas de espectáculos, teatros e cinemas. A sessão de reabertura será no dia 1 de Junho, às 19.30, com a antestreia do filme Surdina, de Rodrigo Areias, e contará com a presença do realizador e da equipa.

Surdina estreou na 43.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2019 e conta com argumento de Valter Hugo Mãe, música de Tó Trips e produção da Bando à Parte. Do elenco desta comédia fazem parte Ana Bustorff, António Durães, Ângela Marques, Adelaide Teixeira, Jorge Mota e Mário Moutinho, entre outros. Haverá outra sessão no mesmo dia às 21.45.

De 2 a 10 de Junho, vão ser exibidos no Cinema Trindade os filmes Liberté de Albert Serra, Retrato da Rapariga em Chamas de Céline Sciamma, Family Romance LLC de Werner Herzog, A Minha Vida Como JT Leroy de Justin Kelly e A Vida Invisível de Karim Aïnouz. Os horários serão anunciados em breve.

Veja o trailer de Surdina, de Rodrigo Areias:

