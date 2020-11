Circo de Natal no Coliseu do Porto começa a 11 de Dezembro

É um dos clássicos de Natal do Porto. Com novas medidas de segurança, mas com a magia de sempre, o Coliseu vai dar o palco a artistas portugueses, com uma orquestra a tocar ao vivo. Começa a 11 de Dezembro e pode ser visto até 3 de Janeiro.

Circo de Natal no Coliseu do Porto

O Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas acontece desde 1941 e este ano nem a pandemia o vai parar. Uma das grandes novidades é que toda a música será tocada ao vivo por uma orquestra. Na pista vão estar números em estreia absoluta de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clown, mastro chinês, parkour e malabarismo, entre outros.

O espectáculo, construído de raiz, vai contar com as várias técnicas tradicionais e contemporâneas do circo. Rui Paixão, o primeiro português a integrar o Cirque du Soleil como criador original, será o mestre-de-cerimónias. Vai apresentar uma nova personagem exclusiva para o Circo do Coliseu, inspirada no universo mitológico.

Na acrobacia e dança vertical vão estar os Laboratório, liderados por Miguel Tira-Picos e João Pataco, os grandes vencedores do programa Got Talent Portugal 2020, aos quais se juntam Mónica Alves e Bruno Miguel Rosa. Também nas alturas vai estar o portuense Daniel Seabra, com um número acrobático e arriscado no trapézio.

Poderá também ver o ilusionista Andrély, a mágica Flávia Molina, Danny Luftman num espectáculo de malabarismo, Leonardo Ferreira no mastro chinês, o parkour dos Team Braga, a acrobacia aérea da companhia Teatro do Mar, os Palhaços Luftman, e Diana Niepce, bailarina e coreógrafa que não se deixou limitar pelo grave acidente que sofreu durante um número de trapézio em 2016.

Este ano será constituída a Orquestra Circo Coliseu Porto Ageas, conduzida pelo maestro Cesário Costa, que interpretará uma banda sonora original especialmente concebida pelo compositor Filipe Raposo, pianista residente na Cinemateca Portuguesa e autor de vários temas para cinema e teatro.

O Circo estará no Coliseu entre 11 de Dezembro e 3 de Janeiro e será feito "com todas as condições de segurança e lotação reduzida que o Coliseu tem cumprido em todos os espectáculos que tem apresentado", refere a nota de imprensa. As datas e horários das várias sessões podem ser consultados em www.coliseu.pt.

Os bilhetes custam entre 7€ e 18€. As crianças até aos três anos têm entrada livre e os jovens até aos 18 e os maiores de 65 anos têm 50% de desconto. Além disso, este ano foi criado o bilhete especial de família: na compra de quatro bilhetes, será oferecido o bilhete de menor valor.

