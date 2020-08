Clérigos Tasting Room: vinho do Porto e natas na Baixa

O Clérigos Tasting Room, ao lado da torre que lhe dá nome e da Livraria Lello, é o novo projecto do grupo Fladgate Partnership, que detém marcas como a Taylor's, Croft e Fonseca.

A oferta está focada no vinho do Porto e nas natas, das tradicionais às mais arrojadas, e num conceito de grab and go (pegar e levar). "A proposta é simples: dar a provar nove harmonizações de vinho do Porto (5€ a 7€) com o famoso 'pastel' em diferentes criações", lê-se em comunicado.



O pastel de alheira harmoniza com um Taylor’s Chip Dry; o de chocolate e banana combina com a referência orgânica da Fonseca, Terra Prima; e o pastel que combina laranja com amêndoa faz pairing com o Croft Reserva Tawny.

Além das experiências, pode fazer refeições no Clérigos Tasting Room, que se estende pelo Passeio dos Clérigos com uma sala interior e esplanada.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story