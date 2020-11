Colonial by Studio 66 aumenta a carta e lança take-away

O restaurante Colonial, que recentemente reabriu com algumas novidades na decoração e na carta, como o carpaccio de lombo de boi (11€), a burrata com presunto (8,50€) e os espargos na chapa com presunto (9,50€), adaptou-se aos novos tempos e lançou também um menu de take-away com algumas especialidades.

No peixe, pode encomendar o filete de pescada com feijão verde (14€), o bacalhau com puré de gengibre (15€) e o polvo na chapa com batatas e legumes (17€). Na carne, tem mais opções: aba de boi com puré trufado e molho de cogumelos (16€), lombo de boi com puré de beterraba (15€), secretos de porco com batatas a murro (12,50€), entre outros.

Se, em vez de levantar a refeição, preferir devorá-la por lá, ao almoço há um menu a 12,50€, disponível de terça a sexta-feira, que inclui couvert, prato, sobremesa do dia, café e copo de vinho.

