Comboio Histórico do Douro circula até 26 de Setembro

Até ao final deste mês, pode viajar no tempo a bordo de uma composição movida a vapor enquanto se deslumbra com uma paisagem que é Património Mundial da UNESCO.

O Comboio Histórico do Douro regressou a 1 de Agosto e o percurso repete-se todos os sábados até 26 de Setembro. A composição inclui cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX, e uma locomotiva a vapor.

O percurso liga as estações de Peso da Régua (distrito de Vila Real) e do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão. Antes do embarque, os passageiros são recebidos com cantares tradicionais da região, um brinde de vinho do Porto e os tradicionais rebuçados da Régua.

O preço do bilhete, que pode ser comprado online, varia entre 20€ para crianças (até 12 anos) e 42,50€ para adultos. Devido à pandemia, as viagens vão realizar-se com lotação limitada a dois terços da sua capacidade. É obrigatório o uso de máscara a bordo, durante toda a viagem.

