Comboio Histórico do Vouga volta a circular

O comboio histórico a vapor vai voltar a circular nos dias 24 e 25 de Abril entre Aveiro e Macinhata do Vouga, na única linha operacional de via estreita, a Linha do Vouga. A viagem no tempo vai acontecer numa composição rebocada pela locomotiva a vapor E214, construída pela casa alemã Henschel & Sohn, em quatro carruagens históricas datadas de 1908, 1913, 1925 e 1930, e numa nova carruagem histórica, fabricada em 1908 no Barreiro e recentemente recuperada.

O comboio parte de Aveiro pelas 13.35 e chega a Macinhata do Vouga pelas 15.22. A viagem de regresso arranca às 16.33, com paragem de 40 minutos em Águeda e chegada a Aveiro pelas 18.49. Devido às restrições do estado de emergência, não haverá a habitual animação por parte de um grupo de danças e cantares tradicionais. O uso de máscara é obrigatório durante toda a viagem.

Os bilhetes de adulto custam 30€ e os de criança 16,50€ (4-12 anos). Quem viajar de comboio urbano do Porto para Aveiro, beneficiará de um bilhete promocional de ida e volta a 2€. Os bilhetes podem ser comprados online.

