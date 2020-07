Comboio histórico MiraDouro volta a ligar Porto e Pocinho

O MiraDouro, comboio histórico que foi suspenso em 2019 por falta de rentabilidade, está de regresso. Vai assegurar todas as ligações inter-regionais que circulam entre o Porto e o Pocinho, um dos trajectos mais emblemáticos da rede ferroviária nacional.

O MiraDouro assegurou o serviço de transporte na Linha do Douro entre 1949 e 1977 e regressou em 2017 com finalidade turística. A composição do comboio é formada por locomotiva e carruagens produzidas na década de 1940 pela fabricante suíça Schindler.

Em comunicado, a CP refere que estas carruagens "beneficiam de um grande espaço interior, de janelas amplas e panorâmicas", o que proporciona aos clientes uma forma de "melhor contemplar, ao longo do trajecto, as paisagens do Douro vinhateiro".

O percurso está disponível todos os dias e cada bilhete custa 13,40€. Consulte os horários.

