Comic Con 2020 vai ser digital

A Comic Con Celebration 2020 está de regresso a Portugal entre 10 e 13 de Setembro, mas vai realizar-se em formato digital. O evento de cultura pop, de filmes, séries, banda desenhada e música chegou a estar previsto realizar-se no Passeio Marítimo de Algés (tal como no ano passado), mas a pandemia motivou o seu adiamento.

A organização fica a cargo da CITY – Conventions In the Yard, em parceria com o Grupo GCI. Existem duas salas virtuais: a Arena Comic Con Portugal, de acesso livre, e um auditório com acesso exclusivo, através de um login.

James e Oliver Phelps, os gémeos Weasley de Harry Potter, são dois dos convidados em destaque para o evento. A 10 de Setembro darão uma entrevista para falar sobre o novo Lego de Harry Potter inspirado em Diagon Alley.

Alba Baptista, protagonista de Warrior Nun, da Netflix, será outra das convidadas de peso. A primeira actriz portuguesa a protagonizar uma série da plataforma de streaming estará em directo a 13 de Setembro, num dia dedicado aos novos talentos do cinema português. Victória Guerra e Diogo Morgado serão outros dos convidados.

O auditório exclusivo será uma área virtual com conteúdos especiais. Os participantes deste auditório serão seleccionados através de ofertas e passatempos que serão anunciados nas redes sociais.

A restante programação da Comic Con será anunciada nos próximos dias.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal