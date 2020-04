Comida para fora e supperclub individual são os novos projectos do chef Pedro Limão

Com as portas do restaurante fechadas, Pedro Limão, chef do restaurante homónimo, no Bonfim, arregaçou as mangas e lançou dois projectos para fazer frente à pandemia.

Um deles é o menu "Um por Todos e Todos por Um", para take-away ou entregas, com pratos como o escabeche de peixe e saladinha de batata pickle (8,50€), a vitela maronesa em marinada: crua (9,50€), a bochecha de porco guisada com xerém de enchidos (15,50€) e as verduras, cogumelos e saladinha de lentilhas (12,50€). A proposta de encomenda mínima é de 25€ e a ideia é que os clientes escolham vários pratos para partilhar com quem está em casa.

Além dos pratos prontinhos a comer, pode ainda aventurar-se a cozinhar o "Patinho Patinho", uma receita assinada pelo chef. O pack custa 13,50€ e inclui os ingredientes (pato, vinho do Porto, quinoa e espargos) e a receita passo a passo.

Fora do restaurante, mas ainda dentro de portas, surge a outra ideia: um supperclub individual na casa do chef, também na Baixa. "O cliente senta-se numa extremidade da mesa de vidro e a cozinha é aberta para a sala de jantar", explica. O menu muda consoante a disponibilidade dos ingredientes e a inspiração do chef e custa 50€. As reservas devem ser feitas com pelo menos um dia de antecedência, para o 966 45 45 99.

